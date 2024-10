Schirmherrin-Bitten in Donauwörth

Donauwörth Sichtlich beeindruckt war die zukünftige Schirmherrin Julia Stengel, als die Feuerwehr Mönchsdeggingen mit ihren Festdamen und dem Musikverein Mönchsdeggingen bei schönstem Wetter am Feuerwehrhaus in einmarschierten. Ein mitgebrachter Blumenstrauß verbunden mit dem Bittgedicht, vorgetragen von den Vereinsvorsitzenden Markus Schäble und Patrick Schick, konnten Julia Stengel nicht gänzlich überzeugen die Schirmherrschaft für das 150-jährige Gründungsfest zu übernehmen. Zusammen mit ihrem Gatten Johannes und den Kameradinnen und Kameraden der Wehren Donauwörth und Berg hatte Julia Stengel einige Aufgaben vorbereitet, bei denen der Festausschuss seine Geschicklichkeit und Ausdauer beweisen musste. Neben Eierlaufen über eine Drehleiter und Kistenstapeln am Feuerwehrkran, brachte ein Fußballspiel im Chemikalienschutzanzug die Festabordnung ins Schwitzen. Letztendlich überzeugte der Festausschuss und das „JA“ der Schirmherrin konnte gewonnen werden. In einer kurzen Ansprache dankte Stengel für das ihr entgegengebrachtes Vertrauen und nahm dieses ehrwürdige Amt gerne an. Nachdem zunächst vor Ort auf das gemeinsame Fest angestoßen wurde, lud die Freiwillige Feuerwehr die neue Schirmherrin mit Ihrem Gatten und ihren Helfern der Feuerwehren Berg und Donauwörth nach Mönchsdeggingen ins Gasthaus zur Rose ein, wo man den Abend mit der Festkapelle gemütlich ausklingen ließ. Alle freuen sich auf das gemeinsame Feuerwehrfest vom 16. bis 18. Mai 2025. Nähere Informationen zum Festprogramm sind auf der Webseite www.ff-moenchsdeggingen.de zu finden. (AZ)

