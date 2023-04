Schläge im Imbiss in der Donaumeile in Donauwörth

In einem Imbiss in der Donauwörther Donaumeile kommt es zu einem handfesten Streit. Auslöser ist das Verhalten zweier junger Männer.

Wegen einer vermeintlichen Lappalie ist es am Karfreitag in einem Imbiss in der Donaumeile in Donauwörth zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurden laut Polizei Donauwörth mehrere Personen verletzt.

Passiert ist das alles gegen 16 Uhr. Ein 55-jähriger Bäumenheimer hielt sich im Imbiss auf, als zwei junge Männer den Laden betraten und dann wieder verließen. Das taten sie mehrfach, die Tür ging dadurch ständig auf und wieder zu. Das störte den Bäumenheimer und er sprach die beiden Männer - einen 19-Jährigen aus Ostendorf und einen 17-Jährigen aus Nordendorf - an und es kam zum Streit.

Streit wegen geöffneter Tür endet in der Donaumeile mit Schlägen

Zunächst wurde die Meinungsverschiedenheit erst verbal ausgetragen, doch schließlich schlugen die beiden jungen Männer auf den 55-Jährigen ein. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, ging ein weiterer 63-jähriger Imbissgast dazwischen, um die Auseinandersetzung zu beenden. Dabei bekam er aber ebenfalls ein Schlag ab und wurde leicht verletzt. (AZ)

