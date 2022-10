Schlägerei unter Schülerinnen in Donauwörth

Eine Auseinandersetzung in einer Bildungseinrichtung in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Ermittlungen gegen drei Beteiligte.

In einer Bildungseinrichtung in Donauwörth sind drei Schülerinnen derart in Streit geraten, dass nun die Polizei ermittelt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Gesetzeshüter hatte eine 16-Jährige eine Auseinandersetzung mit einer 19-Jährigen und einer weiteren weiblichen Person, die noch unbekannt ist. Zunächst wurde die Jugendliche wohl massiv beleidigt. Die drei Beteiligten schlugen sich dann auch gegenseitig. Es blieb bei leichten Blessuren. Es steht der Verdacht der Körperverletzung im Raum. (AZ)