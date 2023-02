Schlägerei vor Kneipe in Donauwörth: Gericht verhängt Geldstrafen

Plus Mitten in Donauwörth kommt es zu einem Streit. Zwei junge Männer attackieren einen Kontrahenten - und werden jetzt vom Amtsgericht dafür bestraft.

Am Anfang stand wohl eine abfällige Bemerkung über einen Hund. Daraus entwickelte sich im Juli 2021 vor einem Lokal im Ried in Donauwörth eine handfeste Auseinandersetzung. Nun hatte die Schlägerei für zwei junge Männer ein juristisches Nachspiel vor dem Amtsgericht Nördlingen.