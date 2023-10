Schlägereien und Maßkrug-Diebstahl: Polizei zieht Bilanz zum Kiwanis-Oktoberfest

Zwei Schlägereien und ein versuchter Diebstahl haben das Oktoberfest in Donauwörth aufgemischt. Abgesehen davon sei das Fest friedlich verlaufen, wie die Polizei mitteilt.

Das 13. Kiwanis-Oktoberfest hat am Wochenende erneut den Volksfestplatz in Donauwörth in einen Vergnügungspark verwandelt. Nur ein paar wenige Vorkommnisse haben das Fest etwas aufgemischt, wie die Polizei Donauwörth mitteilt.

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 20.45 Uhr, als ein Zeuge beobachtete, wie zwei Frauen mit Kinderwägen an der Dillinger Straße entlangliefen und dabei immer wieder auf der Fahrbahn unterwegs waren. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Streife der PI Donauwörth kontrollierte daraufhin die beiden Frauen, die mit ihren Kindern auf dem Heimweg vom Oktoberfest waren. In ihren Kinderwägen befanden sich jeweils ein Bierkrug, die offensichtlich vom Oktoberfest stammten. Die Frauen waren beide so stark alkoholisiert, dass ein Alkoholtest laut Polizeibericht nicht mehr möglich war. Gegen beide wird nun Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Kiwanis-Oktoberfest in Donauwörth: Jugendlich gehen auf 18-Jährigen los

Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr wurden eine 17-Jährige und ihr 18-jähriger Begleiter auf dem Festgelände laut Polizeibericht von einer Jugendgruppe bedrängt. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen zwei 17-Jährige aus der Gruppe auf den 18-Jährigen ein. Dieser wurde leicht verletzt. Rund eine Stunde später stellte der Vater des 18-jährigen Geschädigten die Jugendgruppe zur Rede. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung wurde er von einem der beiden vorherigen Täter sowie von einem weiteren bislang Unbekannten ebenfalls angegriffen und getreten. Auch er erlitt leichte Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wenig später, in den frühen Morgenstunden des Sonntags gegen 01.10 Uhr, hielten sich zwei 18-jährige Besucher des Oktoberfests im Bereich der Gartenstraße, Einmündung Dietrichstraße auf und wurden dort von zwei bislang unbekannten Jugendlichen zunächst laut Polizei "grundlos angepöbelt". Im weiteren Verlauf gingen die beiden auf einen der 18-Jährigen los, schlugen mit Fäusten auf ihn ein und traten ihn. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Seitens der Polizei wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden.

Generell ist das Oktoberfest friedlich verlaufen

Abgesehen von diesen Vorfällen sei das Fest friedlich verlaufen, wie die Polizei Donauwörth auf Nachfrage berichtet. Streitigkeiten und Diebstähle kämen immer wieder einmal vor, doch diese seien "normal für ein Volksfest". Die Polizei war mit mehreren Streifen sowie zwei Hundeführern rund um die Uhr vor Ort. (AZ, lrs)