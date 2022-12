Schlechte Nachrichten für Pendler: Go-Ahead fährt mit noch weniger Zügen

Jo aber im Jahr Anno Dominni 2022 solte es möglich sein Bewerte Technik und genügend Personal im Bahnsektor zu finden! Dann kauft man halt nicht den Siemens Schrott sondern Modelle die sich anderst wo bewert haben! Kann mir nicht vorstellen das die Schweizer/ Schweden/ Polen, die Tschechen oder Norweger bei solchen Tempraturen auch den Schwanz einziehen, Jammern und sich Entschuldigen! Die Wollen Geld verdienen also sollen sie auch das leisten was sie versprechen. Mit Minus 15 Grad im Winter und schnee und Eis muss man rechenen in Deutschland!!!! Profit und Subvensionen, ist alles was in dieser Bananenrepublik noch zählt!!!

