Schlechter Scherz: 14-Jähriger löst Feuermelder in Parkhaus aus

Einen schlechten Scherz hat sich ein Jugendlicher in Donauwörth erlaubt. Er drückte einen Alarmknopf, wird aber schnell ermittelt und dann angezeigt.

Ein Jugendlicher hat am frühen Donnerstagabend durch einen schlechten Scherz in Donauwörth für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Den Beamten gelang es aber, den Übeltäter rasch zu ermitteln.

Nach Erkenntnissen der Polizei trieb sich ein 14-Jähriger mit Freunden im Parkhaus am Bahnhof herum. Gegen 17.30 Uhr verließ die Gruppe das Gebäude. Dabei drückte der Jugendliche den Alarmknopf der Feuermeldeanlage. Die Clique rannte anschließend in Richtung des Einkaufszentrums "Donaumeile" davon.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilen zum Parkhaus am Bahnhof

Zu dem Parkhaus eilten die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth mit über 20 Kräften, der Rettungsdienst und die Polizei. Die sah sich die Aufnahmen einer Überwachungskamera an und fand dadurch heraus, was sich zuvor abgespielt hatte. Die Gesetzeshüter entdeckten den Verdächtigen im Rahmen einer Fahndung wenig später in der "Donaumeile". Die Beamten übergaben den 14-Jährigen an dessen Vater. Der Jugendliche hat jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen am Hals. (AZ)