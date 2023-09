Donauwörth

vor 2 Min.

Schlendern und staunen: Was aus Holz alles entstehen kann

Plus Am Freitagnachmittag schlendern die Besucherinnen und Besucher entspannt durch die Donauries-Ausstellung. Was ihnen bei solch einer Messe wichtig ist.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Raus nach dem Regen der vergangenen Tage, ein bisschen in der Sonne schlendern, sich informieren, Bekannte treffen: Am Freitagnachmittag herrschte eine entspannte Stimmung auf der Donauries-Ausstellung in Donauwörth. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren ohne ein festes Ziel in den Stauferpark gekommen, viele ließen sich von Stand zu Stand treiben - um dann doch noch etwas Neues für sich und das eigene Zuhause zu entdecken. So wie Danilo Tommasi.

Der Donauwörther war mit seine Frau Ana Osvald und seiner Tochter Tanja Tommasi eigentlich "nur zum Schauen" auf die Donauries-Ausstellung gekommen, wie die Drei berichten. Doch in der Halle C - das ist die Berufsschule - wurden sie doch fündig: Ein Möbelstück habe es ihnen angetan, erzählt Danilo Tommasi. Nur auf einer Messe wie der Donauries-Ausstellung könne man mit den regionalen, kleineren Firmen in Betrieb kommen: "Da lernt man sich persönlich kennen." Das schätzt auch Angelika Wolf von der gleichnamigen Schreinerei aus Maihingen. Sie hat einen Einsatz für ein Bett dabei, der den üblichen Lattenrost ersetzt - "Relax 2000" nennt sich die Konstruktion. Und die müsse man den Kunden einfach direkt vor Ort zeigen, meint Angelika Wolf: "Möchten Sie sich einmal hinlegen?"

