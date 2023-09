Donauwörth

10:27 Uhr

Schließungswelle in Donauwörth geht weiter: Metzgerei Schlecht macht dicht

Plus Der Nördlinger Fleischereibetrieb Schlecht schließt seine Außenstelle in der Donauwörther Reichsstraße. Das sind die Gründe und die ersten Reaktionen der Kunden.

Das Gerücht macht schon seit einigen Tagen die Runde. Nun hat sich die Befürchtung bewahrheitet: Die Metzgerei Schlecht, die ihren Hauptsitz in Nördlingen hat, wird ihre Donauwörther Filiale zumachen. Das bestätigt Geschäftsführer und Metzgermeister Robert Paul Schlecht auf Nachfrage der Redaktion. Die Schließung reiht sich ein in einen traurigen Trend.

Robert Paul Schlecht hat es sich nicht leicht gemacht mit der Entscheidung, im Gegenteil. Doch der Fachkräftemangel ist drückend und eklatant. Über sieben Jahre, so der Metzgermeister, habe er beispielsweise einen Lehrling für die Metzgerei gesucht. Vergebens. Und auch als Verkaufskraft finde sich so gut wie niemand. Jener Trend sei "seit Jahren" zu beobachten, wie Schlecht berichtet. Es ist letzten Endes der Grund für die Schließung der Metzgereifiliale unterhalb des Liebfrauenmünsters an der Augsburger Botengasse.

