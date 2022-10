Donauwörth

06:00 Uhr

Schlummert in der Donau noch mehr Explosives aus dem Krieg?

Plus Das Wasserwirtschaftsamt will die Donau bei Donauwörth systematisch absuchen lassen. Was die Behörde nach dem Fund von insgesamt zehn Minen plant.

Von Wolfgang Widemann

Wie viele explosive Hinterlassenschaften aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs schlummern im Bereich von Donauwörth in der Donau? Diese Frage beschäftigt nach den brisanten Funden in diesem Sommer mehr denn je das Wasserwirtschaftsamt (WWA). Dieses ist für den Fluss zuständig und plant jetzt mehrere Maßnahmen, um Erkenntnisse über das Ausmaß der Gefahr zu erlangen beziehungsweise diese zu beseitigen.

