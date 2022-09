Schnelleres Internet für fast 2000 Haushalte in Donauwörth

Vodafone hat in Donauwörth neue Glasfaserleitungen verlegt. Die Internetverbindung wird dadurch für Tausende Donauwörther schneller.

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone hat in Donauwörth eine gewichtige Infrastrukturmaßnahme im Kabel-Glasfasernetz vollendet. Im Zuge des Netzausbaus hat das Unternehmen in einigen Netzabschnitten die bestehende Datenautobahn nach Unternehmenssicht "deutlich verbessert". Dabei wurden unter anderem in den Straßen Berger Allee, Sallingerstraße und Scheckenhoferstraße neue Glasfasertechnik errichtet und zusätzliche Glasfaserleitungen verlegt.

Durch diese umfangreiche Tiefbaumaßnahme stelle Vodafone sicher, so das Unternehmen, "dass in Donauwörth ausreichend Kapazitätsreserven für den weiter stark wachsenden Datenverkehr verfügbar sind". Von der zusätzlichen Bandbreitenreserve profitieren in Donauwörth demnach etwa 1975 Kabel-Haushalte im Postleitzahlengebiet.

Die Nachfrage nach schnellem Internet steigt in Donauwörth ständig

Die Nachfrage nach gigabitschnellen Internetanschlüssen sei größer denn je, so Vodafone in einer Mitteilung. Denn der Datenverkehr wachse auch in Donauwörth jährlich. Um diese Mengen an Bits und Bytes zu transportieren, seien leistungsstarke Internetanschlüsse für Unternehmen und private Haushalte zwingend notwendig. Filme streamen, Musik downloaden, Onlinespiele zocken, Online-Aufträge bearbeiten oder von zu Hause aus arbeiten – besonders schnell geht das mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde über die Gigabit-Anschlüsse im Kabel-Glasfasernetz. An dieses Gigabit-Netz von Vodafone sind in Donauwörth insgesamt 8760 Haushalte angeschlossen.

Um die Bandbreitenreserve zu steigern, werde bei einer Ausbaumaßnahme im Kabel-Glasfasernetz zum Kapazitätsgewinn laut dem Unternehmen eine sogenannte Netzsegmentierung vorgenommen, bei der zusätzliche Glasfaserknotenpunkte errichtet und per Glasfaser an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen werden. Jeder Glasfaserknotenpunkt versorgt eine bestimmte Anzahl von Haushalten im Netzsegment. Durch die Netzsegmentierung entstehen neue Netzbereiche. Dadurch, so Vodafone, sinke die Anzahl der Haushalte, die sich einen Netzbereich teilen.

Das Ergebnis: Die Bandbreitenreserve für alle Kunden in dem Netzabschnitt steige – mindestens um den Faktor zwei, mancherorts auch mehr. Dies sei vor allem in Stoßzeiten von Vorteil, wenn gleichzeitig gestreamt, online gespielt, viel videotelefoniert und Lieblingsmomente aus dem Urlaub in Social-Media-Netzwerken geteilt werde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch