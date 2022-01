Entlaufene Kuh auf der B2: "Wir versuchen alles, damit sie nicht geschossen wird"

Plus Jasmin Döbler vom Schöttle-Hof bei Donauwörth hat eine aufregende Nacht hinter sich. Ihre ausgebüxte Kuh lässt sich nicht fangen. Sie hofft trotzdem auf ein gutes Ende.

180 Kühe stehen im Hof der Familie Döbler im Stall. Doch seit Dienstagabend ist es eine zu wenig. Ein Jungtier ist aus dem Stall ausgebüxt und hält seitdem die Landwirte, die eine Milchwirtschaft nahe der B2 bei Donauwörth betreiben, auf Trab. "Wir versuchen alles, damit das Tier nicht geschossen wird", sagt Jasmin Döbler. Die Suche nach dem Tier läuft.