Schreiner-Freisprechung: Gesellenstücke zwischen Damenmode

Für die Freisprechungsfeier hat die Schreinerinnung Donau-Ries/Dillingen einen ungewöhnlichen Ort gewählt: das Kaufhaus. Bis 9. Oktober läuft dort eine Ausstellung.

Ungewöhnlich und beeindruckend, so kann die Freisprechungsfeier der Schreinerinnungen Donau-Ries und Dillingen sowie die 18. Auflage des Wettbewerbs "Die gute Form" in diesem Jahr beschrieben werden. Ungewöhnlich – wer kann sich eine solche Abschlussfeier im Woha, einem Einkaufszentrum mitten in Donauwörth, vorstellen?

Seine Kollegen nicht, wie Lehrlingswart Fritz Funk am Ende der gelungenen Veranstaltung mit einem Schmunzeln erklärte. Eingerahmt von der neuesten Damenmode verschafften die eigens dazwischen platzierten Gesellenstücken, was die jungen Schreiner – darunter auch vier Frauen – draufhaben. Der Donau-Rieser Innungsobermeister Erwin Gufler sprach den Nachwuchs von den Pflichten der Ausbildung frei und erhob sie in den Gesellenstand. Als Besten zeichneten Obermeister Gufler und sein Dillinger Kollege Stefan Stricker "mit einer sehr, sehr guten Zwei in der Praxis und einer Eins in der Theorie" Matthias Forster von der Schreinerei Geppert in Rain aus.

Die freigesprochenen Gesellen und Gesellinnen mit den Ehrengästen, den Obermeistern Stefan Stricker (hinten links) und Erwin Gufler (Zweiter von oben hinten rechts) sowie dem Gastgeber Ulf Kißling vom Kaufhaus Woha (hinten rechts). Foto: Brigitte Bunk

Über die gelungene Verbindung von Handel und Handwerk freute sich Woha-Geschäftsführer Ulf Kißling ebenso wie Johann Natzer von der Sparkasse Donauwörth. So könnten auch so manche die Gesellenstücke sehen, die sonst nie damit in Verbindung kommen würden. Als das Rückgrat der Wirtschaft, das es zu unterstützen gelte, bezeichnete Landtagsabgeordneter Johann Häusler (FW) das Handwerk.

Heike Ritzka, Rektorin der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth, wünschte sich in ihrer Festansprache, dass die gesellschaftliche Wertschätzung dieser anspruchsvollen und krisensicheren Berufe steige. Angesichts der Gesellenstücke, die sie im Kaufhaus anhand der orangefarbenen Fußspuren gefunden hat, hob Ritzka heraus: "Sie haben pfiffige Ideen, sind kreativ, können tüfteln und planen und diese Planung in einwandfreier Qualität praktisch umsetzen." Während die theoretische und praktische Prüfung in der Schule unter Aufsicht stattfindet, fertigen die Auszubildenden ihr selbst entworfenes Gesellenstück im Ausbildungsbetrieb.

Wer die Ausstellung im Woha anschaut, darf auf einer Gewinnspielkarte seinen Favoriten eintragen. Ob es auch der Barschrank von Benedikt Wolf ist, der die Jury um Architektin Katrin Ott mit vielen pfiffigen Details überzeugt hat? Der wird übrigens nach der Ausstellung bei dem 19-Jährigen daheim im Wohnzimmer seinen Platz finden, wie der junge Mann erzählt, der bei Innenausbau Franz-Josef Wolf in Marktoffingen gelernt hat.

Als Bester bei der Prüfung wurde Matthias Forster von den Obermeistern Erwin Gufler (Donau-Ries) und Stefan Stricker (Dillingen) ausgezeichnet. Foto: Brigitte Bunk

Oder der Garderobenschrank von Johannes Krätschmer, der bei der Schreinerei Günther Schmid in Holzheim-Stadel tätig ist? Der landete bei der Jury auf Platz zwei und das Küchenschränkchen von Simon Rutz von der Möbelschreinerei Michel aus Marktoffingen auf dem dritten Platz. Die ausgelobten Sieger erhielten jeweils ein Preisgeld, gesponsert von der Sparkasse Donauwörth. Außerdem hat sich damit der Innungssieger für den Wettbewerb "Die gute Form" auf Landesebene qualifiziert. Die Teilnehmer des Gewinnspiels, das noch bis zum Marktsonntag, 9. Oktober, läuft, dürfen auf einen Woha-Einkaufsgutschein über 250 Euro hoffen.

Freigesprochen wurden: Nathalie Bradl und Jonas Krist (Federle, Fultenbach), Moritz Eger und Matthias Reitsam (Herrmann, Wörnitzostheim), Max Fitz (Fitz, Mertingen), Matthias Forster (Geppert, Rain), Raphael Gartenmeier (Bosch, Rühlingstetten), Andreas Hausner (Taglieber, Oettingen), Lisa Herzner (Bock, Leitheim), Andreas Kaiser (Walter, Lauingen), Dominik Kist (Heiss, Oettingen), Christoph Kling (Oberschmid, Syrgenstein/Staufen), Johannes Krätschmer (Günther Schmid, Holzheim/Stadel), Jonas Lachenmayr (Hardtmuth, Dillingen), Christoph Lindner (Kraus, Zusamzell), Tim Michael Linner (Meßmer, Monheim), Lukas Mittring (Wiedemann, Höchstädt), Max Münzinger und Tobias Öttl (Funk, Ebermergen), Simon Rutz (Michel, Marktoffingen), Julia Schulz (Dehner, Rain), Tom Staufer (Meyr, Minderoffingen), Lena Stimpfle (Manfred Färber, Wolferstadt), Valentin Thorwarth (Stark, Auhausen), Simon Weng (Angel, Deiningen), Lorenz Westermeier (Kienle, Dillingen), Benedikt Wolf (Franz-Josef Wolf, Marktoffingen), Philipp Ziegelmeier (Ziegelmeier, Nördlingen). (AZ)