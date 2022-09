Schüler am Donauwörther Bahnhof verprügelt

Vor dem Donauwörther Bahnhof warten drei Jugendliche auf den Bus, als eine andere Gruppe Jugendlicher sie plötzlich angreift. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 15-jähriger Schüler aus Nördlingen ist am Mittwochabend um 21 Uhr vor dem Donauwörther Bahnhof verprügelt worden. Der Jugendliche wartete vor dem Bahnhof, gemeinsam mit zwei anderen Jugendlichen, auf den Linienbus. Laut eigenen Angaben tauchte dann eine Gruppe von sechs Jugendlichen auf, die sie von dem Vorplatz vertrieben hätten. Während der Auseinandersetzung packte, laut eigener Aussage, einer der Angreifer den 15-jährigen am T-Shirt und schlug ihm in etwa 15-mal ins Gesicht und auf den Kopf. Laut der Polizei Donauwörth erlitt der Nördlinger mehrere Prellungen im Gesicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. Der Hauptangreifer wird folgendermaßen beschrieben: etwa 175 cm groß, etwa 16 Jahre alt, schlank, lockiges Haar und einen etwa 5 mm großer Leberfleck an der Wange. (AZ)

