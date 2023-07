Donauwörth

Schüler aus Altisheim schneidet bei Ingenieurwettbewerb hervorragend ab

Plus Der Donauwörther Gymnasiast Sebastian Öhl holt bei einem bundesweiten Brückenbauwettbewerb in Berlin mit einem interessanten Modell den dritten Platz.

Von Julia Hofer

Nach einer langen ICE-Fahrt in die deutsche Hauptstadt Berlin und einer spannenden Showeinlage hält Sebastian Öhl stolz sein Modell einer Holzbrücke namens "Hottergrabenbrücke" in den Händen. Er steht auf dem symbolischen Siegertreppchen für den bundesweiten Ingenieurwettbewerb. Dahinter steckt monatelange Arbeit an der Konstruktion.

Bei dem Ingenieurwettbewerb handelt es sich um einen Wettbewerb für Schüler namens Junior.ING, der in zwei Alterskategorien unterteilt wird - bis zur achten und ab der neunten Klasse. Kinder und Jugendliche sollen für naturwissenschaftlich-technische Themen begeistert werden und sich ausprobieren. Es gibt jedes Jahr eine neue Vorgabe, die für alle gilt. Dieses Jahr galt es, eine Fuß- und Radwegbrücke zu bauen. Rund 4500 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland haben teilgenommen und insgesamt ungefähr 40.000 Stunden Arbeit in ihre Projekte gesteckt. Schüler aus Bayern nehmen seit fünf Jahren an dem Wettbewerb teil.

