Schüler der Ludwig-Bölkow-Schule erkunden die Nachrichtenwelt

„Wie kommen Journalisten an aktuelle Nachrichten aus aller Welt?“ und „Woher wissen sie, dass diese Nachrichten auch der Wahrheit entsprechen?“ Diese Fragen standen für viele Schülerinnen und Schüler im Vordergrund, als das Projekt „Zeitung in der Schule“ – kurz ZISCH – startete. Die interessierten Jugendlichen erhielten kostenlos Zeitungen der Donauwörther Regionalausgabe in digitaler oder Papierform und nutzten die Arbeitsmaterialien des Instituts Promedia Maasen, das sich die Leseförderung bei Jugendlichen auf die Fahne geschrieben hat. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von engagierten Lehrkräften, die Zeit zum Schmökern einräumten, Zeitungsartikel inhaltlich erschlossen und die Hintergründe der Zeitungsentstehung beleuchteten. Im Rahmen des Deutschunterrichts beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Bölkow-Schule Donauwörth mit der Frage, welche Bedeutung guter Journalismus für unsere Gesellschaft habe. Die häufigsten Antworten: • Bevölkerung auf den neuesten Stand bringen • Themen aus allen Ressorts einbeziehen • Menschen informieren und auf Probleme aufmerksam machen • Meinungen bilden und Meinungen verbreiten • Demokratie ermöglichen Den jungen Menschen ist es wichtig, Fake-News zu erkennen und sich selbst eine Meinung zu bilden. Für den Faktencheck ist die Quelle ausschlaggebend. Dass es Plattformen gibt, die Aussagen überprüfen, erleichtert die Einschätzung des Wahrheitsgehalts eines Berichts. Mithilfe der Arbeitsmaterialien von ZISCH wurde der Unterricht mit modernen Tools gespickt. Ergebnisse wurden in Padlets zusammengetragen, digitale Aufgaben gelöst und Graphiken zu Artikeln erstellt. Unser besonderer Dank gilt Promedia Maasen und der Augsburger Allgemeinen Zeitung für ihre wertvolle Unterstützung. Wir freuen uns darauf, auch künftig solche Projekte zu realisieren und unsere Schüler auf dem Weg zu verantwortungsvollen und informierten Bürgerinnen und Bürgern zu begleiten.

