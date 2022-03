"Schüler experimentieren": Geschirrtransport leicht gemacht

Plus Korinna und Tilmann Motullos Erfindung könnte die Gastronomie vereinfachen. Mit ihrem optimierten Serviertablett gewannen die Schüler aus Donauwörth einen Preis.

Als Korinna und Tilmann Motullo im Sommerurlaub den Bedienungen beim Austragen von Speisen und Getränken zusehen, wird ihnen eines bewusst: "Das ist gar nicht so leicht. Es muss viel balanciert werden." Gerade weniger erfahrene Kellner und Kellnerinnen haben beim Geschirrtransport Probleme, schildert Korinna. Für die zehnjährigen Geschwister, die beide das Gymnasium Donauwörth besuchen, ist schnell klar: "Wir wollen ein Tablett erfinden, auf dem Teller und Besteck besser transportiert werden können. Damit verringern wir das Risiko, dass etwas herunterfällt."