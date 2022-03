Donauwörth

17:59 Uhr

"Schüler experimentieren": Was können Hausbesitzer gegen Radon tun?

Plus Das Gas Radon ist die unsichtbare Gefahr, die im Keller lauert. Die Donauwörther Schüler Laya Srinath und Pranav Patil fanden heraus, wie man sich schützen kann.

Von Ilona Schmid

Das radioaktive Edelgas Radon ist die zweithäufigste Ursache von Lungenkrebs – und in fast jedem Raum eines Hauses vorhanden. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass die Konzentration des geruchs-, geschmacks- und farblosen Gases in Kellerräumen und Untergeschossen höher ist als in Obergeschossen. Aus dem Boden heraus dringt es nämlich durch Risse, Fugen oder Rohre in die Innenräume und sammelt sich dort an.

