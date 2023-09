Donauwörth

Die Schüler im Gymnasium Donauwörth müssen jetzt nicht mehr frieren

Völlig verändert ist die Fassade am "Blauen Flügel" des Gymnasiums in Donauwörth nach der Sanierung. Auch im Inneren des Gebäudes hat sich einiges verändert.

Plus In Donauwörth ist jetzt ein weiterer Abschnitt der Schule saniert. Einblicke in den "Blauen Flügel", der dem Direktor zufolge nun ein "Schmuckstück" ist.

Von Wolfgang Widemann

Rund zwei Jahre lang war der sogenannte "Blaue Flügel" des Gymnasiums Donauwörth eine Baustelle. Das Gerüst ist demontiert und der früher in Altrosa leuchtende Trakt, dessen Markenzeichen zur Berger Allee hin eine Uhr an der Fassade war, ist nun bereits von außen nicht mehr wiederzuerkennen. Weißer Anstrich, dunkle Fensterrahmen - der Komplex wirkt wie ein Neubau. Direktor Karl Auinger spricht von einem "Schmuckstück". In dem wird seit Beginn des Schuljahres wieder unterrichtet.

Das Donauwörther Gymnasium hat sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten optisch grundlegend verändert. Mehrere Neubauten (Aula, naturwissenschaftlicher Trakt auf Säulen, Dreifachturnhalle) sorgen dafür, dass Ex-Abiturienten bei Besichtigungen "ihre" Schule kaum mehr wiedererkennen. Erst kürzlich hörte dies Auinger wieder. Nach den genannten Maßnahmen sei es dringend nötig gewesen, auch die Bereiche anzugehen, in denen sich die Klassenzimmer befinden.

