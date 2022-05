Schüler mit Drogen auf E-Roller in Donauwörth erwischt

Ein 17-jähriger E-Roller-Fahrer ist in Donauwörth kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass er unter Drogen unterwegs war.

Mit Drogen erwischt worden ist ein 17-jähriger Schüler aus Kaisheim erwischt worden, der am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Eine Blutentnahme in den Räumen der PI Donauwörth war die Folge.

Da bei der Kontrolle auch deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen werden konnte, wurde bei dem Schüler bei der anschließenden Personendurchsuchung auch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und „Fahrens unter Drogeneinwirkung“ sind die Folge. (AZ)