Schüler wird bei Radunfall am Donauwörther Gymnasium verletzt

Ein 14-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Donauwörth verletzt worden. Er war in der Mitte der Straße gefahren.

Ein 14-jähriger Schüler ist bei einem Unfall in der Nähe des Donauwörther Gymnasiums vom Rad gefallen und hat sich verletzt. Am Freitagmittag war der Bub mit einem Mitschüler den steilen Berg hinter dem Gymnasium in der Pyrkstockstraße hinuntergefahren. Auf Höhe der Hausnummer 18 kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 51-jährigen Mertingerin. Der Junge sei verbotswidrig in der Mitte der Fahrbahn gefahren, so die Polizei Donauwörth.

Die Frau bremste noch bis zum Stillstand. Der 14-Jährige, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fiel vom Rad und wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen glücklicherweise als nicht schwerwiegend heraus. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (AZ)

