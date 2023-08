Imbissbesitzer verfolgt Schülerin, die ihr Essen nicht bezahlen kann

Die 16-Jährige aß für 9,90 Euro und wollte sich anschließend aus dem Staub machen. Jetzt hat sie Ärger mit der Polizei.

Eine 16-Jährige hatte am Dienstagabend gegen 18 Uhr Appetit auf etwas zu essen und bestellte sich in einem Imbiss in der Donauwörther Kernstadt ein Gericht für 9,90 Euro. Da die Schülerin allerdings nicht genügend Geld bei sich hatte, verließ sie nach dem Verzehr unter dem Vorwand eines dringenden Telefonats die Lokalität und rannte davon. Der aufgebrachte Imbissbesitzer verfolgte die Jugendliche zu Fuß und stellte sie schließlich auf der Altstadtinsel Ried. Polizeilicherseits wurde eine Anzeige wegen Betrugsverdacht gegen die 16-Jährige aufgenommen. Ein Bekannter beglich die Rechnung des Mädchens. (AZ)