SCHÜLERPOWER 4.0 – Der Rotary Club Donauwörth fördert Mittelschüler

Mit großem Erfolg wurde das vierte Jahr des Projekts Schülerpower abgeschlossen. Schülerpower 4.0 bot 17 Jugendlichen der 8. Jahrgangsstufe der Ludwig-Auer-Mittelschule Donauwörth an sieben Samstagen ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten. Begleitet wurden sie dabei von Mitgliedern des Rotary Club Donauwörth, die außer Fahrdiensten bei den Workshops auch als Mentoren und bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite standen: Die Themen der Workshops waren Kennenlernen und Ziele im Kunstmuseum Wemding, Bewerbung, Vertrauen, Verlassen und Überwinden eigener Grenzen im Hochseilgarten, Erwartungen an Auszubildende und Berufsvorstellungen bei GEDA, AIKIDO: Ziele erreichen, innere Stärke und Fokussierung, Sprache und Wirkung/Vision Board und abschließend gemeinsames Kochen und Tischetikette im B+-Zentrum in Blossenau. Die Besonderheit des Projektes ist dabei, dass man spielerisch neue Einblicke in verschiedene Berufsfelder erlangt, Neigungen, Eignungen und Neues kennenlernt , Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelt und letztendlich einen Ausbildungsplatz findet. Das Projekt fördert dabei Selbstbewusstsein und Konzentration, Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Durchhaltevermögen, Sorgfalt, Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Ziele zu entwickeln, Bereitschaft zu lernen, Aufmerksamkeit, Engagement, Ausdauer und Interesse um letztlich die Ausbildungsreife zu erlangen.. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Teilnahmezertifikat und zogen begeistert ein durchweg positives Feedback: "Es hat super Spaß gemacht, ich habe viel gelernt!", so Elijana. "Ich würde am liebsten die Klasse wiederholen, damit ich nochmal mitmachen kann!" so Tamara. Und auch 2025 geht das Programm weiter: Projektleiterin Renate Wildenhain vom Rotary Club Donauwörth startet im April mit dem 5. Durchgang.

