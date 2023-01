Schützengau Donau-Ries: Eine Traditionsveranstaltung trotzt der Herbergssuche

Rund 1000 Schützen erinnern in Donauwörth zum 536. Mal an ihren Patron. Neben der gelebten Tradition treibt ein ganz anderer Punkt die Schützen um. Der Mangel an einer Veranstaltungshalle.

Hochdekorierte Schützen und Schützinnen, Trachten, Blasmusik und ein Bierzelt. So stellt man sich den Sommer in Bayern vor. Dass dieses Heimatgefühl auch im Winter aufkommen kann, bewies der Schützengau Donau-Ries. Zum 536. Mal jährte sich am Sonntag die erste Sebastiani-Schützenfeier in Donauwörth. Erstmals fand die Traditionsveranstaltung in einem eigens aufgestellten Festzelt auf dem ansonsten Autos vorbehaltenen Platz an der Neuen Obermayerstraße statt. Und es hat den Anschein, dass die Premiere gelungen ist.

Gauschützenmeisterin Rita Schnell listete auf, dass man eigentlich nach dem Krieg immer wieder in neuen Ausweichquartieren gefeiert habe. Nachdem die Feier in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie teilweise in kleinerem Rahmen über die Bühne ging, wäre sie diesmal fast daran gescheitert, dass keine geeignete Halle zur Verfügung stand. Bekanntermaßen ist das Tanzhaus nicht freigegeben. Oberbürgermeister Jürgen Sorré: „Wir haben aber alles daran gesetzt, dass die Sebastiani-Feier in unserer Stadt als Erinnerung an 1487 stattfinden kann.“ Schon im Sommer habe er der Gauschützenmeisterin versprochen, dass man „notfalls ein Zelt aufstellen wird“. Und so ist es geschehen.

Rößle hofft, dass "die Herbergssuche der Schützen irgendwann ein Ende haben wird"

Mit der Unterstützung von Sponsoren sei dies gelungen. Dass das Zelt als Austragungsort wiederum nur eine Übergangslösung sein könne, machte Landrat Stefan Rößle deutlich. Er hoffe, so der Landkreis-Chef, „dass die Herbergssuche der Schützen irgendwann ein Ende haben wird und in Donauwörth ein Festsaal vorhanden ist“. Landrat Rößle nannte die Schützenbrüder und -schwestern Vorbilder. Was jetzt notwendig sei, „ist der Zusammenhalt und positives Denken“ erklärte Rößle. Diese Mentalität sei in den Vereinen vorhanden, ebenso wie der Wille zum Anpacken und gesellschaftliches Engagement.

Angeführt von der Stadtkapelle Donauwörth unter Leitung von Josef Basting – die Musiker umrahmten auch den anschließenden Festakt – gaben annähernd tausend Schützen sowie mehrere Musikgruppen ein prächtiges Bild ab, als sie vom Münster durch die Reichsstraße zum Festplatz zogen. Bei einem Gottesdienst hatte Dekan Robert Neuner die Bedeutung des heiligen Sebastian als Schützenpatron hervorgehoben.

Die Tradition gelte es zu bewahren, erklärte Gauschützenmeisterin Schnell im Zelt. Der Gedenktag des Schützenpatrons soll nach dem Willen der Gauschützenmeisterin der „Einstieg“ in ein ausgefülltes Schützenjahr werden, aber er sei auch eine Verpflichtung „das Erbe der Väter hochzuhalten“. Sie freue sich, so Schnell, dass man den Mitgliederschwund in Corona-Zeiten fast vollständig aufgeholt habe und nunmehr 8652 Erst- und 621 Zweitmitglieder im Schützengau habe.

Oberbürgermeister Sorré wies auf die hohen Energiekosten hin, die derzeit auch das Leben an Wettkampfstätten und in Schützenheimen belaste. Die Stadt werde die Vereine nicht alleine lassen. Ausdrücklich betonte Sorré, dass er angesichts neuer Diskussionen über eine weitere Verschärfung des Waffenrechts, es für falsch finde „Sportschützen und Jäger unter Generalverdacht zu stellen". Auch die Vertreter des Schützenwesens, allen voran Bezirksschützenmeister Ernst Grail, appellierten an die Politiker, die Sportschützen nicht mit unnötigen Auflagen zu belegen.

Ihre besonders enge Verbundenheit zum Schützenwesen strichen die Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler (CSU) und Ulrich Singer (AfD) heraus. Sie erkannten die Notwendigkeit an, das Brauchtum in Bayern hochzuhalten.

Im Mittelpunkt der Feierstunde: bedeutungsvolle Ehrungen. 21 Schützen durften sich besonders freuen: Sie erhielten Groß-Gold-Sebastianiorden mit Eichenlaub. „Sie sind mit ihrem Einsatz echte Vorbilder“, lobte Gauschützenmeisterin Rita Schnell, die zu der Veranstaltung auch Kolleginnen und Kollegen aus umliegenden Gaukreisen begrüßen konnte.