Donauwörth

vor 41 Min.

Schulkomplex Heilig Kreuz-St. Ursula in Donauwörth: ein neues Schmuckstück

Plus Der Neubau von St. Ursula in Donauwörth wurde eingeweiht. Jetzt wird der Nachbar Heilig Kreuz kernsaniert. Nun ist die wichtigste Frage: Wird alles bis Herbst fertig?

Von Thomas Hilgendorf

Die Umstände hatten sich die Organisatoren anders gewünscht. Peter Kosak sagte das gleich zu Beginn des eigentlich freudigen Ereignisses. Doch der Krieg in der Ukraine überschattet dieser Tage alles. In diesem Zusammenhang, so der Leiter des katholischen Schulwerks Augsburg, sei es "eine Gnade, hier leben und arbeiten zu dürfen – wir sollten Gott danken, in Frieden leben zu können". Trotz der schrecklichen Nachrichten wollte man in dem Realschul-Komplex am Stauferpark das wertschätzen, was hier in Rekordgeschwindigkeit entstanden ist: Ein gemeinsamer Atrium-Bau der beiden traditionsreichen Donauwörther Realschulen Heilig Kreuz und St. Ursula an einem Standort. Zwei Schulen unter einem Dach sozusagen. Doch es bleiben zwei eigenständige Schulen, mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung, wie Kosak am Mittwochvormittag bei der offiziellen Einweihung des neuen Traktes betonte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen