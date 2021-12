Verfolgungsjagd in Donauwörth: Neue Erkenntnisse zu Autodieb

Der 23-Jährige Mann, der in Donauwörth mit einem gestohlenen Pritschenwagen vor der Polizei flüchtete, ist wohl in mehr Einbrüche verwickelt als gedacht.

Vergangene Woche lieferte sich ein Mann, der einen Klein-Lastwagen in Oberhausen gestohlen hatte, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nach einer wilden Fahrt durch Donauwörth konnte er in der Nähe des Rieder Tors festgenommen werden.

13 Bilder Polizei beendet in Donauwörth eine Verfolgungsjagd - so lief der Einsatz Foto: Martin Wiemann

Im Laufe der Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass der 23-Jährige einen Komplizen hatte. Dieser, ein 21-Jähriger, brach ein ein paar Stunden vor der Verfolgungsjagd wohl in das Wasserwerk in Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ein. In diese Tat soll vermutlich auch der Autodieb verwickelt sein. Beide Männer kommen offenbar aus dem Landkreis Günzburg.

Weitere Recherchen ergaben nun, dass das Duo im Verdacht steht, zwei weitere Einbrüche im November in Walkertshofen und Langenneufnach (Bereich Schwabmünchen) verübt zu haben. Ob die Männer für weitere Einbrüche in der Gegend in Betracht kommen, wird noch geklärt. (AZ)