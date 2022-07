Donauwörth

vor 13 Min.

Schwäbischwerder Kindertag: Die Tradition ist wieder da

Großes Historienspiel in Donauwörth. Großes Historienspiel in Donauwörth.

Plus Der Schwäbischwerder Kindertag wäre wohl nichts ohne das Historienspiel. Nach sechs Jahren Pause waren wieder Hunderte Kinder mit dabei. Und eine Berühmtheit.

Von Thomas Hilgendorf

Es gibt sie noch, diese erhebenden Traditionen. Dieses gewisse Etwas, das man sich einfach nicht wegdenken mag aus seiner Stadt. So ist es, wenn im Juli das Historienspiel zum Schwäbischwerder Kindertag beginnt. Die Kühle des Morgens liegt da noch leicht in der Luft, doch die Sonne kündigt schon die Hitze des Tages an. Aus allen Himmelsrichtungen kommen die Menschen grüppchenweise zu den Tribünen auf der Heilig-Kreuz-Wiese unterhalb der mächtigen Klosteranlage. Aus der Stadt erklingen die Trommelwirbel. Und bald darauf marschieren die Protagonistinnen und Protagonisten dieses besonderen Festtags in Donauwörths (Zwei-)Jahreskalender ein: die Kinder aus den städtischen Schulen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen