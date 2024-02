Schwarze Folie auf Scheiben: Polizei stoppt Autofahrer

In Donauwörth zeigt die Polizei einen Pkw-Besitzer an, der seinen Wagen "verdunkelt" hat.

Die Polizei hat am Montag in Donauwörth einen Autofahrer gestoppt, der mit einem "komplett verdunkelten" Wagen unterwegs war. Dieser fiel um 16 Uhr einer Streife der Verkehrspolizei in der Artur-Proeller-Straße auf. Der Pkw-Besitzer, der am Steuer saß, hatte alle Seitenscheiben mit schwarzer Folie überzogen. "Damit war keinerlei ausreichende Sicht mehr auf das Verkehrsgeschehen gegeben", so die Polizei in ihrem Pressebericht.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, bis die Folien vor Ort entfernt waren. Den 30-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)