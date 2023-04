Donauwörth

Schwarzer Mercedes wird in Donauwörth angefahren

Ein 20-Jähriger stellte am Samstagabend in Donauwörth nur zehn Minuten sein Auto ab. In der Zeit wurde es von einem Unbekannten angefahren.

Am Samstagabend ist in Donauwörth ein schwarzer Mercedes angefahren worden. Ein 20-Jähriger aus Bäumenheim parkte sein Fahrzeug um 21.30 Uhr gegenüber der Georg-Regel-Straß 23 in Donauwörth am rechten Fahrbahnrand. Als der junge Mann nur zehn Minuten später zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er an seinem Fahrzeug hinten links einen frischen Streifschaden. Schaden liegt bei rund 2500 Euro Der Verursacher hatte den Vorfall nicht gemeldet und fuhr einfach weiter. Der Schaden am Mercedes beläuft sich nach ersten Schätzungen rund 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter Tel.: 0906-70 66 70 entgegen. (AZ)

