Donauwörth

06:00 Uhr

Schwere Wahl in Donauwörth: Grünfläche oder neue Wohnungen?

In diesem Bereich der Kremerstraße in Donauwörth will die GBD ein Mehrfamilienhaus mit 19 Wohneinheiten errichten. Dafür wird auch ein Teil der bestehenden Grünanlage benötigt.

Plus Nachverdichtung ist auch in Donauwörth ein heißes Thema. Die Stadt braucht Wohnungen. Jetzt fiel eine Entscheidung für die Gegend um das Gymnasium.

Von Thomas Hilgendorf

Die Region braucht Wohnungen, die Stadt Donauwörth braucht Wohnungen. Dringend. Umso erfreut dürften Wohnungssuchende sein, dass die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) in der Nähe des Gymnasiums einen Mehrparteien-Block neu errichten will. Dagegen gab es zuletzt Unmut in der Nachbarschaft, sogar Unterschriften wurden gesammelt. Unter anderem ging es dabei um die Beibehaltung einer parkähnliche Grünfläche. Am Montagabend ist nun eine Entscheidung im städtischen Bauausschuss gefallen.

Viele, die in der Gegend rund um das Gymnasium Donauwörth aufgewachsen sind, dort, wo seit der Nachkriegszeit viele Genossenschaftswohnungen entstanden sind, die kennen sie: die Froschwiese. Ein grünes Kleinod zwischen den lang gezogenen Mehrparteienhäusern mit den Satteldächern. Keine Frage, es ist ein wunderbarer Ort für Kinder. Hier wird Fußball gespielt, sich im Gebüsch versteckt, hier kann man ganze Nachmittage mit den Freunden verbringen. Die Grünfläche soll nun zumindest zum Teil weichen. Der Grund ist klar: Donauwörth braucht neue und leistbare Wohnungen. Allein bei der GBD standen zuletzt gut 400 Interessenten auf der Warteliste, auch die Listen des ebenfalls genossenschaftlichen Wohnbau-Selbsthilfewerks Donau-Ries sind lang.

