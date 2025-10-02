Autofahrer stirbt bei Unfall: B16 bei Donauwörth gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der Südspange der B16 bei Nordheim ist am Dienstagmorgen ein 68-jähriger Autofahrer zu Tode gekommen. Wie die Polizei erklärt, waren gegen 10.30 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin sowie eine 44-Jährige mit ihrem Pkw in Richtung Rain unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen diese beiden Fahrzeuge mit dem Wagen des 68-Jährigen zusammen, der in Richtung Donauwörth unterwegs war. Dessen Pkw blieb auf der Seite liegen.

Der Mann aus dem Raum Donauwörth starb noch an der Unfallstelle. Sowohl die 44-Jährige als auch ihr 38-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Feuerwehrkräfte mussten die 44-Jährige mit schwerem Gerät aus dem Unfallrack bergen, sie kam mit dem Helikopter in eine Klinik nach Ingolstadt. Rettungskräfte brachten den 38-jährigen Beifahrer mit dem Krankenwagen zur Donau-Ries-Klinik. Beide stammen aus dem Raum Donauwörth. Die 20-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie stammt aus dem Kreis Dillingen. Ob der zum Unfallzeitpunkt herrschende Starkregen mit den Unfall zusammenhängt, ist derzeit noch ungewiss. Hinweise auf Alkoholkonsum bestehen laut Polizei nicht. Zur Ermittlung der Ursache kam seitens der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter an die Unfallstelle. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 40.000 Euro.

B16 bei Donauwörth nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Icon vergrößern Dieser Wagen war ebenfalls am Unfall beteiligt. Foto: Bill Titze Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieser Wagen war ebenfalls am Unfall beteiligt. Foto: Bill Titze

Die Bundesstraße musste bis etwa 14.50 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Umleitungen waren eingerichtet. Es kam in der Folge zu deutlichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Stadtbereich Donauwörth. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Donauwörth und Nordheim waren im Einsatz. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.

Bereits in der vergangenen Woche gab es im Landkreis Donau-Ries drei Verkehrstote zu beklagen. Die Unfälle ereigneten sich bei Monheim und bei Kaisheim auf der B2.