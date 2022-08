Schwerer Unfall auf der B2: Lkw kracht auf praktisch stehendes Auto

Dieser Unfall auf der B2 bei Donauwörth hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Das ist es wohl nur nicht, weil ein Lkw-Fahrer im letzten Moment reagierte.

Hoher Sachschaden, deutliche Verkehrsbehinderungen, viele Einsatzkräfte vor Ort – das ist die Bilanz eines aufsehenerregenden Unfalls, der sich am Montag gegen 13.22 Uhr auf Höhe der Donauwörther Parkstadt ereignet hat. Das Auto einer 66-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach, die auf der Bundesstraße 2 in Richtung Kaisheim unterwegs war, ging während der Fahrt plötzlich aus und nahm kein Gas mehr an. Die Ursache war wohl ein technischer Defekt, wie es von der Polizei heißt. Ein auf der rechten Spur nachfolgender 52-jähriger rumänischer Berufskraftfahrer bemerkte den nahezu stehenden Pkw zu spät, es kam zum Zusammenstoß.

Der Mann lenkte jedoch geistesgegenwärtig im letzten Moment seinen Zug auf den linken Fahrstreifen, sodass der Hauptanprall zwischen dem 40-Tonner und dem Pkw seitlich verlief. Trotzdem kam es zu einer heftigen Kollision. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.

Nach dem Unfall war die B2 nur einstreifig befahrbar

Auf der Rückbank des angefahrenen Wagens befanden sich zwei Kleinkinder (eineinhalb und drei Jahre alt), die beide vorschriftsmäßig in Kinderrückhalteeinrichtungen gesichert waren. Die Kinder wurden vorsorglich per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur Untersuchung gebracht. Dort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Alle Beteiligten blieben den Gesetzeshütern zufolge unverletzt.

Die Feuerwehr Donauwörth war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Pkw der Frau erlitt wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Bis zur Beendigung der Maßnahmen an der Unfallstelle war die B2 in Richtung Norden bis 15 Uhr nur einstreifig befahrbar. Es kam zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. Weil der Lastwagenfahrer durch sein Ausweichmanöver letztlich schlimmste Schäden verhinderte, wurde der Mann von den aufnehmenden Beamten lediglich gebührenfrei verwarnt. (AZ)