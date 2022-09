Schwester Christina berichtet von bitterer Armut in Albanien

Die aus Donauwörth stammende Ordensfrau Schwester Christina berichtete in der Heimatstadt über das Leben und ihr Wirken in Albanien.

Gut 60 Mitglieder, Freunde und Gäste des Fördervereins Schwester Christina freuten sich an der Jahreshauptversammlung besonders auf den Vortrag von Schwester Christina, die extra aus Albanien angereist war. Die aus Donauwörth stammende Ordensfrau erzählte aus Ihrem Leben und Wirken dort. Die Menschen seien in der Region, in der die Christin wirkt, so arm, wie man es sich hierzulande kaum vorstellen könne.

Sie erzählte von Kindern, die aus Geldmangel im Krankenhaus nicht behandelt werden. Wie wichtig die Gespräche mit den Menschen im Kloster sind, um Ihnen Mut für ihren Alltag zu machen. Auch Menschen muslimischen Glaubens holten sich Beistand und Rat bei den katholischen Schwestern. Schwester Christina und ihre Mitschwester Michaela machen da keinerlei Unterschiede. Sie erzählte von alten Menschen, die bis auf die Knochen durchgelegen seien, da sich keiner um sie kümmere. Von Menschen mit Behinderungen, die vor sich hinvegetierten.

Bürgermeister sagt Schwester Christina die Unterstützung der Stadt Donauwörth zu

Vieles, von dem Schwester Christina sprach, war schon beim Zuhören unerträglich und trieb den Vereinsmitgliedern und Gästen schier die Tränen in die Augen. Aber sie erzählte auch von den kleinen Freuden, die sie erleben darf, wenn es einem Kind oder Erwachsenen wieder besser geht, wenn sie Besuche in den Bergen und Höhen in Albanien macht und die wunderbare Natur dort erlebt. Sie lädt jeden ein, sie in Albanien zu besuchen, die Landschaft sei sehr schön und die Menschen gastfreundlich – auch wenn sie nur sehr wenig haben.

Den Mitgliedern und regelmäßigen Spendern des Fördervereins sprach Christina ihren großen Dank aus; ohne diese Hilfen aus Deutschland würde sie ihre wichtige Arbeit in Albanien nicht machen können. Die Grüße der Stadt überbrachte Bürgermeister Josef Reichensberger und sicherte auch die weitere Unterstützung der Stadt zu. Besonders begrüßt wurde neben den Anwesenden der Schirmherr des Vereins und Altbürgermeister, Armin Neudert. Der Bericht des Vorsitzenden Joe Baur und das Vorlesen des Kassenberichts waren indes schnell erledigt und zeugten von einer guten Vereinsführung im Namen der Nächstenliebe. Dank der finanziellen Unterstützung des Kiwanis-Club Donauwörth konnte auch 2021 wieder ein Hilfsgütertransport gemacht werden. Auch der Osterbasar konnte dieses Jahr wieder stattfinden. Leider mussten 2021 wegen Corona sehr viele wichtige Veranstaltungen ausfallen und alle sind froh wenigstens einige im Jahr 2022 wieder durchführen zu können. Auch dieses Jahr ist wieder ein Transport nach Albanien geplant, genauso wie der bekannte Münsterlauf, der am 30. September stattfindet.

Die anschließenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Wiedergewählt wurden der 1. Vorsitzende Joe Baur, die 2. Vorsitzende Christine Müller, Kassierer Thomas Scheuerer, Schriftführerin Ingrid Steiner, Beisitzerinnen Franziska Gerstmeier und Birgit Rößle. Als Ersatz für die langjährige Beisitzerin und Gründungsmitglied Marlies Streitwieser, wurde Emanuel Mates gewählt. Als Kassenprüfer fungieren für die nächsten Jahre Franz Müller und Anita Zimmermann. Marlies Streitwieser wurde mit einem Blumenstrauß für ihr langjähriges Wirken gedankt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch