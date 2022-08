Schwimmer in Donau hält Rettungskräfte in Donauwörth in Atem

Ein Mann springt in Donauwörth in die Donau. Viele Helferinnen und Helfer werden alarmiert. Doch das juckt den 66-Jährigen nicht weiter.

Ein Mann, der offenbar ein kühles Bad in der Donau nehmen wollte und sich dabei merkwürdig verhielt, hat am Dienstag in Donauwörth zahlreiche Rettungskräfte in Atem gehalten.

Nach Angaben der Polizei erreichte um 15.23 Uhr die Einsatzzentrale eine Meldung, dass an der Zirgesheimer Straße ein älterer, offenbar verwirrter Mann durch die Donau wate. Als sich ein Beamter der Donauwörther Inspektion dem Mann näherte und versuchte, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ignorierte dieser die Ansprache und sprang in die Donau, und schwamm in dieser.

Alarm an der Donau - über 90 Rettungskräfte im Einsatz

Damit löste der Mann einen größeren Einsatz aus. Weil im genannten Bereich des Flusses an manchen Stellen die Strömung stark und unberechenbar ist, drohte der Schwimmer in Gefahr zu geraten - so die Einschätzung der Gesetzeshüter. Insgesamt eilten rund 90 Einsatzkräfte, unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth, Notarzt, die Besatzungen von zwei Rettungswagen sowie die Wasserwacht-Schnelleinsatzgruppen Donauwörth, Asbach-Bäumenheim, Rain und Lauterbach, zum Fluss.

Kurze Zeit später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Eine Streife der Polizei traf den 66-Jährigen bei den Schrebergärten in der Augsburger Straße an. Zuvor hatte der Donauwörther den Fluss durchschwommen. Der Mann zeigte sich aggressiv und verweigerte jede Hilfeleistung. Da der Notarzt keinerlei Verletzungen erkennen konnte und der Mann keine Behandlung wollte, ergriffen die Kräfte keine weiteren Maßnahmen. (AZ)