Sebastian-Franck-Grundschule ist Wasserschule

Die Sebastian-Franck-Grundschule darf sich seit einiger Zeit „Wasserschule“ nennen. Die fit4future-foundation initiierte dieses Projekt im Rahmen des Bündnisses „Gesunde Erde, gesunde Kinder“. Die Organisation will Kinder und Jugendliche fit für die Zukunft machen. Viele unter ihnen trinken nachweislich zu selten Wasser und zu häufig gesüßte Getränke. Die Folgen sind Konzentrationsschwierigkeiten, Karies, Übergewicht und Diabetes. Um diesem Problem zu begegnen, erhalten teilnehmende Schulen hochwertige leitungsgebundene Trinkwasserspender und Trinkflaschen für alle Schülerinnen und Schüler. Ein Infoscreen zeigt, neben interessanten Informationen, wie viel Wasser die Kinder bereits getrunken haben und wie viele Plastikflaschen dadurch eingespart werden konnten. Zusätzlich bekommen Lehrkräfte Zugang zu einem digitalen Kompetenzcenter mit lehrplanbezogenen Unterrichtsmaterialien zum Thema „Wasser“. Ziel ist es, dass bereits Grundschulkinder einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser erlernen und die Vorteile für die eigenen Gesundheit erkennen. Das Projekt wird von der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ mitfinanziert. „Seit wir den Wasserspender aufgestellt haben, trinken unsere Schülerinnen und Schüler viel lieber Wasser und nehmen insgesamt deutlich mehr Flüssigkeit zu sich“, freut sich Rektorin Helga Mandlik. Ein großes Dankeschön richtet sie dabei an die Stadt Donauwörth als Schulträger, die das Projekt mit der Verlegung einer eigenen Wasserleitung und einer Trockenbauwand für den Infoscreen unterstützte. Die Arbeit der fit4future-foundation hat die Schule derart überzeugt, dass sie nun an einem weiteren Projekt teilnimmt, das sich „Naturhelden“ nennt. Die Idee dabei ist, Kinder frühzeitig für den Umweltschutz und die Zusammenhänge zwischen einer sauberen Erde und der eigenen Gesundheit zu sensibilisieren.

