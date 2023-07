Segelflugzeug muss notlanden

In 2000 Meter Höhe verlor ein Pilot über Harburg an Thermik. Er musste mit seinem Flugzeug gezungernermaßen absetzen.

Ein Segelflugzeug musste am Samstag gegen 14.50 Uhr im Bereich Osterweiler auf einem Acker notlanden. Auf gut 2000 Metern Flughöhe über Harburg verlor der Pilot an Thermik und musste deshalb auf dem Feld kontrolliert absetzen. Am Flugzeug wurde der Unterboden leicht beschädigt, der Pilot wurde nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird von der Polizei Donauwörth auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am Feld entstand minimaler Flurschaden in Höhe von circa 50 Euro. (AZ)

