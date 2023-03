Donauwörth

Sekundenschlaf: Mann prallt mit seinem Auto gegen das Landratsamt

Früh am Morgen verliert ein 36-Jähriger in Donauwörth die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fährt in der Kurve geradeaus weiter und prallt gegen das Landratsamt.

Ein 36-Jähriger war mit seinem Auto am Dienstagmorgen die Reichsstraße bergauf unterwegs. An der 90-Grad-Rechtskurve zur Pflegstraße ereilte den Mann ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ein Sekundenschlaf. Sein Wagen fuhr geradeaus weiter über den Gehweg und prallte frontal gegen die Wand des Landratsamtgebäudes. Durch den Aufprall entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von geschätzten 5000 Euro. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt waren weder Gegenverkehr noch Fußgänger in dem Bereich. Der Fahrer wurde wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger Mängel angezeigt. Der Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft. (AZ)

