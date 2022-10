Senior nimmt in Donauwörth Auto die Vorfahrt: Es kracht

In Donauwörth hat ein 66-Jähriger einen anderen Autofahrer übersehen und einen Unfall gebaut.

Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmittag in Donauwörth einen Unfall verursacht. Der Monheimer fuhr vom Parkhaus der Donau-Meile nach links auf die Dillinger Straße. Dabei übersah der Rentner den von rechts herannahenden Wagen einer 46-jährigen Harburgerin und prallte diesem in die Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Beide Unfallbeteiligte blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Der 66-Jährige wurde wegen Missachtung der Vorfahrt angezeigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch