Senior verwechselt Geh- und Radweg mit Straße: Unfall

Ein Autofahrer biegt in Donauwörth falsch ab und verursacht einen Unfall mit einer Radfahrerin. Den Senior erwartet nun eine Anzeige.

Weil er fälschlicherweise auf einen Geh- und Radweg einbog, hat ein Rentner mit seinem Auto einen Unfall in Donauwörth verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 92-Jährige am Montag um 15.15 Uhr aus Richtung Donau-Ries-Klinik kommend auf der Neudegger Allee. Dort bog er in einer Linkskurve anstatt auf die Straße auf einen geradeaus führenden, deutlich beschilderten Geh- und Radweg ein. Dabei erfasste sein Pkw eine 71-Jährige auf einem Elektrofahrrad.

Die Frau stürzte zu Boden und zog sich unter anderem zwei offene Fleischwunden zu. Mit einem Rettungswagen kam sie in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Versorgung. Laut Polizei verhinderte ihr Fahrradhelm wohl schwerwiegendere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1300 Euro. Der Unfallverursacher, dessen Führerschein bereits 1947 ausgestellt worden war, blieb unverletzt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch