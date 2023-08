Seniorin fährt rückwärts, prallt gegen anderen Pkw und flüchtet

Eine 83-Jährige hat nun ein Strafverfahren am Hals: Sie hat beim Rückwärtsfahren ein Auto gerammt und ist geflüchtet.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen eine 83-jährige Frau eingeleitet, die einen Unfall verursacht hat und dann geflüchtet ist. Wie die Beamten schildern, wollte die Seniorin am Montag gegen 18.20 Uhr vom Parkdeck der Donau-Meile nach links in die Dillinger Straße ausbiegen. Aufgrund des bevorrechtigten Querverkehrs setzte die Frau ihren VW ein Stück zurück und prallte beim Rückwärtsfahren gegen den Pkw einer 18-jährigen Mertingerin, der hinter ihrem Wagen stand. Der Aufprall war so heftig, dass Schaden in Höhe von 2000 Euro entstand. Danach fuhr die 83-Jährige davon. Aufgrund des Autokennzeichens und einer Personenbeschreibung konnten die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth die Fahrerin allerdings rasch ausfindig machen. Nun muss sie sich wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten. (AZ)