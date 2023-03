Seniorin gibt Betrüger am Telefon ihre Bankdaten

Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen Trickbetrugs.

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 62-Jährige aus Donauwörth gegen 15.30 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten. Er teilte ihr mit, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. In diesem Zusammenhang solle sie zuerst 115 Euro überweisen. Die Angerufene übermittelte dem unbekannten am Telefon ihre Bankdaten. Danach wurde das Telefonat beendet. Daraufhin erstattete die 62-Jährige Anzeige bei der Polizei Donauwörth. Dort wird nun wegen Verdachts auf versuchten Trickbetrug ermittelt. (AZ)