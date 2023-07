Seniorin prallt mit Auto in Wohnwagengespann

Für einen recht hohen Sachschaden sorgte eine 85-Rentnerin, als sie mit ihrem Auto in Donauwörth auf die Proeller-Straße in Richtung Hubschrauberkreisel einbog.

Eine 85-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 13.40 Uhr vom Parkplatz beim Mediamarkt in die Artur-Proeller-Straße in Donauwörth eingebogen. Dabei übersah die Seniorin einen ebenfalls in Richtung Hubschrauberkreisel fahrenden 47-jährigen Touristen aus Tschechien. Der Wagen der Frau prallte in die linke Pkw- und Wohnanhängerseite des Gespanns. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Alle Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt. (AZ)

