Sexuelle Belästigung auf Supermarktparkplatz

Eine 27-jährige Frau ist auf einem Donauwörther Supermarktplatz Opfer sexueller Belästigung geworden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag um 17.30 Uhr auf dem REWE-Parkplatz an der Alten Augsburger Straße. Dabei hielt der Mann die Frau fest und küsste sie intensiv am Halsbereich. Die Frau konnte sich jedoch losreißen und weglaufen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben der Polizei zufolge um einen etwa 1,80 Meter großen Mann, ca. 30 Jahre alt, schlank, 3-Tage-Bart, osteuropäisches Erscheinungsbild, gepflegtes Aussehen mit auffällig ungepflegten Zähnen. Der Mann soll gebrochen deutsch gesprochen haben. Die Polizei bittet um nähere Hinweise unter der 0906/706670.

