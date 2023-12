Donauwörth

Show-Küche, Schokolade und Events: Das ist bei "WeDo gourmet" geboten

In der Reichsstraße hat der Pop-Up-Store "WeDo gourmet" eröffnet.

Plus Ein neues Geschäft bereichert jetzt die Reichsstraße in Donauwörth: Stadträtin Doris Rödter betreibt dort einen ganz besonderen Pop-Up-Store.

Sie ist Stadträtin, Biergarten-Betreiberin, Getränkemarkt-Besitzerin und sie ist oft gefeierte Büttenrednerin im Donauwörther Fasching. Doris Rödter hat aber nicht nur eine spitze Zunge, sondern offenbar auch einen besonderen Gaumen. „Mir macht alles Spaß, was ich mache“, sagt sie und fügte ihrem persönlichen Portfolio der Tätigkeiten nun gleich noch einen weiteren Zweig hinzu: Doris Rödter betreibt nun in der Reichsstraße in Donauwörth einen Pop-Up-Store.

Der „Laden auf Zeit“ sei erst einmal auf drei Monate angelegt, „dann sehen wir weiter“. Was steckt hinter dem Laden mit dem Namen „WeDo gourmet“? Eine Antwort auf diese Frage wollte Doris Rödter Freunden, Nachbarn und Weggefährten geben, als sie (noch ein englischer Begriff) zum „PreOpening“ einlud. Dankbarkeit prägte den Abend: von Doris Rödter für die vielfältige Unterstützung „und von den Verantwortlichen in Stadt und City-Initiative-Donauwörth (CID)“. Sie alle sprachen von einer Belebung der Einkaufsmeile in der Stadt.

