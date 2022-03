Donauwörth

06:00 Uhr

Sie hat es aus dem Krieg in der Ukraine nach Donauwörth geschafft

Plus Lubava Illyenkos Mutter war im Kriegsgebiet in der Ukraine eingekesselt. Nach einer dramatischen Flucht ist sie jetzt in Nordschwaben angekommen.

Von Thomas Hilgendorf

Lubava Illyenko schmerzt der Krieg in der Ukraine in mehrfacher Hinsicht. Die in der Parkstadt lebende Frau wurde im russischen Wladiwostok geboren, einer große Hafenstadt am Pazifik. Aufgewachsen ist sie allerdings in der Ukraine, wo sie bis vor einigen Jahren auch noch lebte und arbeitete. Die 40-Jährige hat den Krieg bereits vor acht Jahren erlebt. Jetzt folgte eine weitere Eskalationsstufe, mit ihrer Mutter mittendrin. Die hat nun fast wie durch ein Wunder Donauwörth erreicht. Und das, obwohl deren Heimatort bis vor Kurzem noch von der russischen Armee eingekesselt war.

