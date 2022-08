Sie sind treibende Kräfte bei den Donauwörther Mondspritzern

Die Benefiz-Organisation feiert dieses Jahr 50. Geburtstag. Bei einem Festakt wurden nun verdiente Mitglieder geehrt. Es gibt auch zwei herausragende Auszeichnungen.

Die Donauwörther Mondspritzer feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und sind somit eine der ältesten Benefiz-Organisationen in Schwaben. Bisher konnte in 312 Benefiz-Fußballspielen eine Spendensumme von fast 380.000 Euro eingespielt werden. Nach der coronabedingten Zwangspause ließen sich die Donauwörther Mondspritzer in ihrem Jubiläumsjahr einige besondere Benefizveranstaltungen einfallen. Ein Höhepunkt war ein Festabend im Sportheim in Riedlingen zusammen mit vielen Ehrengästen sowie der Mannschaft des FC Sternstunden, die unter anderem mit Ex-Bundesligaspieler Stefan Aigner und Trainerlegende Karsten Wettberg ein Benefiz-Fußballspiel gegen die Mondspritzer austrugen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Sorré spannte der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler in seiner Ansprache den Bogen von der Gebietsreform 1972 und dem Zusammenwachsen der Landkreise Donauwörth und Nördlingen zum Landkreis Donau-Ries zu den Aktivitäten der Mondspritzer für den gesamten Kreis und darüber hinaus. Mondspritzer-Vorsitzender Jürgen Sorré dankte in seiner Begrüßungsrede allen Spendern aus den vergangenen Jahrzehnten. Geld sei natürlich das eine, aber es brauche in einer solch langen Historie auch Personen und Persönlichkeiten, die den Verein tragen und nach vorne bringen.

Donauwörther Mondspritzer hatten noch nicht viele Vorsitzende

Auch wenn der Erfolg stets auf vielen Schultern liegt, nannte er einige Personen, die sich im besonderen Maße um den Verein verdient gemacht haben. Hier seien an erster Stelle die beiden langjährigen Vorsitzenden der Mondspritzer genannt. Im gesamten halben Jahrhundert des Vereins gab es tatsächlich nur zwei Personen, die an der Spitze standen – und das jeweils für 25 Jahre: Der Ehrenvorsitzende Dietmar Lammel, der bis 1996 den Vorsitz innehatte, und Georg Radlinger, der danach bis ins Jahr 2021 die Führung übernahm.

Gedankt wurde auch Felix Späth, der 25 Jahre als Zweiter Vorsitzender gewirkt hat und der nun für seine Verdienste einstimmig zum ersten Ehrenvorstand der Mondspritzer ernannt wurde. Ein weiterer Motor war über Jahrzehnte Alfred Stöckl. Er ist Gründungsmitglied und seit 1972 für die Mondspritzer aktiv. Für seine hervorragenden Verdienste wurde Stöckl einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Immer im Einsatz für hilfsbedürftige Menschen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden mit einer Urkunde Anton Gerstmeier, Rudi Hirschbeck und der Ehrenvorsitzende Dietmar Lammel geehrt. Für 25 Jahre im Verein zeichnete Sorré Werner Freißler aus.

Zum Abschluss seiner Laudatio dankte der Vorsitzende allen Mitgliedern der Donauwörther Mondspritzer sowie auch ihren Partnerinnen für das außergewöhnliche gesellschaftliche Engagement, für den Zusammenhalt und die teils jahrzehntelange Bereitschaft, denen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. (AZ)