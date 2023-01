Donauwörth

11:56 Uhr

Silvester in Donauwörth: Ein Hauch von Frühling und viel Knallerei

Spuren der Silvesternacht wie hier in Bäumenheim: Die Menschen in der Region wollten auf Feuerwerk nicht verzichten.

Plus Die Silvesternacht läuft in der Region weitgehend ohne Zwischenfälle. Aber manche Feuerwehrleute sind dennoch gefordert.

Von Helmut Bissinger

Sie ist in der Tat noch ungewohnt, die Zahl 2023. Was wird das neue Jahr bringen? Zumindest in Nordschwaben brachte es zunächst einen ausgelassenen Übergang vom alten ins neue Jahr. Nach zwei Jahren mit einem Schmalspur-Feuerwerk ließen es die Menschen zwischen Donau und Lech wie auch im Ries diesmal wieder so richtig krachen: Allerorts explodierten Böller, stiegen Raketen in den Himmel. Es war also nach Corona-Jahren ein ganz besonderer Jahreswechsel. Auch hinsichtlich der Temperaturen war Silvester 2022 einmalig. Die Polizei vermeldete einen gelassenen Jahreswechsel.

