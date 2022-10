Simon Pearce: Ein Comedian möchte die Gegensätze zusammenbringen

Plus Bei seinem Auftritt im ausverkauften Donauwörther Zeughaus sorgt Simon Pearce für zahlreiche Lacher - doch er stimmt auch nachdenklichere Töne an.

Am letzten Wochenende der Donauwörther Kulturtage 2022 durften die Besucher im Zeughaus das neue Programm von Schauspieler, Synchronsprecher und Comedian Simon Pearce genießen. Pearce betritt den ausverkauften Saal unter lauten Applaus und stellt sein neues Programm "Hybrid" vor. Denn das, so sagt er, sei er im Grunde selbst: ein Hybrid.