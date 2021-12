Donauwörth

vor 47 Min.

"SinnSalabim" in Donauwörth: Schnäppchen für eine breite Zielgruppe

Plus Seit zwei Jahren gibt es das Sozialkaufhaus SinnSalabim der Stiftung Sankt Johannes. Zum Geburtstag haben sich die Organisatoren ein neues Konzept gegönnt.

Von Barbara Würmseher

Ein zweiter Geburtstag ist noch lange kein Jubiläum. Dennoch bietet ein solcher Anlass Gelegenheit, Bilanz zu ziehen, Rückschau zu halten und bisherige Konzepte zu überprüfen. Die Schweinspointer Stiftung Sankt Johannes hat exakt das mit seinem Sozialkaufhaus SinnSalabim in Donauwörth getan und das eine oder andere verändert und perfektioniert. Bewährte Ideen aus den ersten beiden Jahren wurden beibehalten, neue in die Tat umgesetzt. Dahinter stehen Projektleiterin Sandra Mayr, die vor Temperament und Kreativität nur so sprüht, ihre beiden Koordinatorinnen Katharina Roßkopf und Ulrike Leinfelder sowie ein ganzes Team an Haupt- und Ehrenamtlichen wie auch Klienten.

