Sittenstrolch an Bushaltestelle des Gymnasiums Donauwörth

In Donauwörth hat ein Unbekannter an der Haltestelle beim Gymnasium am Mittwoch eine Schülerin belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Sittenstrolch hat an der Bushaltestelle des Gymnasiums Donauwörth am Mittwoch eine Schülerin belästigt. Nach Angaben der Polizei befand sich das Opfer gegen 13.30 Uhr allein an der Haltestelle, als sich der etwa 30-Jährige neben sie setzte. Der Unbekannte spielte auf seinem Handy einen unzüchtigen Film ab und hielt das Handy wohl absichtlich so, dass die 15-Jährige es sehen konnte.

Davon angewidert, stand die Schülerin auf und stieg in den Bus ein, der gerade eingefahren war. Beim Einsteigen konnte die Jugendliche noch sehen, wie der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Gesuchte sprach die 15-Jährige weder an, noch fasste er sie an. Er wird laut Polizei so beschrieben: orientalisches Aussehen, dunkelhäutig, etwa 1,75 Meter groß, kurze Haare. der Mann trug eine rotfarbenen Oberbekleidung.

Polizei will in den kommenden Tagen im Umfeld des Gymnasiums präsent sein

Die Polizei teilt mit, dass sie in den kommenden Tagen mit "umfangreichen Fahndungsmaßnahmen" vor Ort sein wolle. Zudem bittet die Inspektion Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)